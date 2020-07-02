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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2020 Haziran enflasyon beklentisi

Enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde. Temmuz ayı zammını belirleyecek Haziran ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2020 Haziran enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde. En son Ocak ayında zam alan memur ve emekliler açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna göre yeniden maaşlarına zam alacak. Bloomberg HT ve Anadolu Ajansı da 2020 Haziran ayı enflasyon rakamlarına dair beklenti anketlerinin sonuçlarını yayımladı. İşte Haziran 2020 enflasyon rakamlarına dair detaylar...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SAAT KAÇTA?

Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli maaşlarını etkileyen Haziran ayı enflasyonu da 3 Temmuz Cuma günü yani yarın saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN 2020 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Haziran ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete 18 kurum katıldı. En düşük beklentiyi paylaşan kurum aylık enflasyonun yüzde 0.22; yıllık yüzde 11.6 olarak gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1.3 artış göstermesini; yıllık bazda yüzde 12.33% olmasını bekliyor. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi ise TÜFE’nin aylık yüzde 0.6; yıllık bazda ise yüzde 12 olması yönünde.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

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