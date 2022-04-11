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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Hedeflerinin enflasyonu yıl sonunda makul seviyelere düşürmek olduğunu vurgulayan Nebati, iş dünyasından sabır istedi. Nebati ''Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik.Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz.'' dedi.

'DÖVİZ ÜRETİM, YATIRIM VE İHRACAT AÇISINDAN UYGUN'

Finansal istikrarı sağladıklarını, yatırım ortamını güçlendirdiklerini belirten Nebati ''Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek'' diye konuştu.

Kur korumalı mevduat büyüklüğünün 728 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını dile getir. Nebati "Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Mardin'e yönelik destekleri 11 kat artırdık. Birlik ve kooperatiflere ciddi bir kaynak artırdık. Ziraat Bankası önceliğinde sulamaya hazır alanlarının kanal projelerinin tamamlanması için projeyi ilan ettik. Biz bütün çiftçi su birlikleri kooperatifleri bu imkandan faydalanacak adımları hızlı hareket etmelerini rica ediyoruz. Sulama kanalları tamamladık. Tarımsal sulamada çok sayıda uygulamaları peşi sıra açıkladık.

Mardin yıllık ortalama 3 bin saat güneşlenme süresine sahip. Rahatlıkla güneş enerjisinden faydalanacak çalışmaları yapmamız lazım. Bu yıl yağmur yağdı. Mardin turizm merkezi, tarım merkezi aynı zamanda sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Yüzde 61'i genç bunları istihdam etmemiz lazım.

'305 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

305 teşvik belgesi ile yaklaşık 305 bin kişiye istihdam sağlamayı öngörmekteyiz.

Mardin'e 7.5 milyarlık kurumsal kredi kullandırdık. Bu bölge, Türkiye kalkınacak. Türkiye 21. yy hak ettiği seviyeleri en hızlı şekilde yakalayacak iddiamız var. Türkiye'nin stratejik konumunun sağladığı faydalardan maksimum faydalanma iddiamız var.

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil. Somut projeler atılmış adımlar ülkenin nereden nereye geldiğini kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 21. yy damga vuran bir Türkiye'yiz. Biz kendimize güveniyoruz, siz kendinize güvenin, Cumhurbaşkanına güvenin, bürokrasiye güvenin. Yeni Türkiye ekonomisi modelini 20 Aralık'ta sizlerle paylaştık. Zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi bilerek adımlarımızı atıyoruz.

Birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Biz başarılarının altına imza attıkça bizi karalıyorlar.

İşsizlik açıklandı 10.7'ye düştü. Salgın başladığından işsizlik patlayacak, fabrikalar kapanacak diyorlardı. Her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz ve özgüvenimiz var.

ŞUBAT İTİBARİYLE YILLIK 2.3 MİLYON YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK



2022 yılında ihracat rekorunu her ay egale ede ede ilerliyoruz. İhracat 235.6 milyar dolara geldi.

TURİZMDE BU YIL YÜKSEK GELİR ELDE EDECEĞİZ

Turizm gelirleri yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolara geldi. Bu yıl yüksek turizm geliri elde etmeye devam edeceğiz. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme sağladık.

HEDEFİMİZ ENFLASYONU MAKUL SEVİYELERE DÜŞÜRMEK

Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

Küresel gelişmeler ve savaşın etkisiyle artan girdi maliyetleri yılık enflasyonu mart ayında 61.1 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin kötüleştiği bir dönemi yaşadık bunun farkındayız.



Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru ve emtia fiyatları arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Fiyat artışlarındaki vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Elektrikte KDV indirimi yaptık.

40 BİNE YAKIN İŞLETMEYİ DENETLEDİK

Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin genelinde yayılan olumlu etkilerini kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolte ve fiyat gelişmelerini önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk. Maliyetleri düşürmek için kurulumu tamamlanıyor. Çiftçilerimize 7.5 milyona kadar kredi imkanı sağladık. Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerimizin kullandıkları sıfır faizli kredi üst limitlerini 2 katına çıkardık

TASARRUF SAHİPLERİNİ ENFLASYONA KARŞI KORUYACAK ÜRÜNLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Kur korumalı mevduat büyüklüğü 728 milyar TL'ye ulaştı.

Altın tasarruf sistemi ile sisteme dahil olan firma sayısının artması ile altının sisteme dahil olmasında önemli adımlar attık. Alternatif yatırım araçları üzerinde çalışıyoruz.

Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.

Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz

Sizlere ülkemizin dünyada ilk 10 ekonomisi arasına girmesini sağlamak için daha fazla yatırım, üretim ve ihracatı tavsiye ediyorum.

Yeşil dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanmanızı tekrar ediyorum. Geçen hafta Gemlik'te elektrikli aracı test etme imkanı sağladık. Önümüzdeki yıl bu araçlar yollarda olacak. Önümüzdeki yıl doğalgazın ilk vanasını çevireceğiz. Önümüzdeki yıl nükleer enerji santralimizin ilk ünitesini açacağız. Önümüzdeki engeller gittikçe azalıyor sayı itibariyle. Bunları aşacağız. Enflasyonu aşacağız. Yeter ki siz üretim yapın, yatırım yapın, size hükümetimizin verdiği imkanlardan faydalanma gücünü daha da artırın.

Ar-Ge faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz. Proje bankacılığını yaygınlaştırıyoruz. İlk emarelerini almaya başladık. Mega endüstri bölgelerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Türkiye'yi alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış kaynaklarını üretime ayırabilen bir ülke haline getirdik. 21. yy Türkiye'nin yüzyılı olacaktır.

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