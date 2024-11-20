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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan, COP29'a katıldı - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan, COP29'a katıldı

        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev'in davetiyle 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29)'a katılıp konuşma yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:06
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        2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 11 - 24 Kasım arasında küresel ısınma ve sera gazı salınımını azaltma amacıyla düzenlendi.

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        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev'in davetiyle COP29'a katıldı.

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        Engin Altan Düzyatan, Mukhtar Babayev ile el sıkıştıkları ve sohbet ettikleri anları, ayrıca etkinlikte yaptığı konuşmanın kısa bir videosunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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        Engin Altan Düzyatan, bulunduğu paylaşıma; "Kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleşen COP29'da, sevgili Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev’in yoğun programına rağmen davet edip vakit ayırmasından onur duydum. Hazırlanmak için kısa zamanları olmasına rağmen müthiş bir organizasyondu. Türkiye pavilionunda çalışan tüm ekibi tebrik ederim. COP31 organizasyonunun Türkiye’de yapılması dileğiyle..." notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Engin Altan Düzyatan
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