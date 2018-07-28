Cadde'nin haberine göre, tek başına alışverişe çıkan Engin Öztürk, mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Yakışıklı oyuncuya ilerleyen saatlerde yakın bir arkadaşı da eşlik etti. Bir kafede oturan ikili, kahve içip bir süre sohbet etti.

Daha sonra vale noktasından aracını alan Öztürk, "Biraz acelem var, kusuruma bakmayın lütfen" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ