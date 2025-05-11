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        Haberler Kültür-Sanat Müzik ENKA Sanat sezonu Zuhal Olcay'la kapattı

        ENKA Sanat sezonu Zuhal Olcay'la kapattı

        ENKA Sanat şubat ayında başlayan ve her yaştan sanatsevere hitap eden etkinlik sezonunu, geçtiğimiz akşam ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşen Türk müziğinin en özel seslerinden Zuhal Olcay'ın konseriyle kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 00:14 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:14
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        ENKA Sanat sezonu Zuhal Olcay'la kapattı
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        ENKA Sanat’ın, son dönemin en çok konuşulan tiyatro oyunlarını, klasik ve caz müziğinin ustalarını bir araya getiren konserleri, çocuklara yönelik etkinlikleri ve yapım sponsorluğunu üstlendiği sanatçı belgesellerinin gösterimlerini içeren etkinlik sezonu, geçtiğimiz akşam Zuhal Olcay konseriyle noktalandı.

        Türk müziğinin en özel seslerinden biri olan ve imza attığı albümlerle zamansız şarkılara hayat veren sanatçı, hafızalarda yer etmiş şarkılarından özel bir seçkiyi ENKA Oditoryumu’nda seslendirerek özgün yorumu ve etkileyici performansıyla, izleyicilere unutulmaz bir bahar gecesi yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Zuhal Olcay, “İyisin”, “Güller ve Dudaklar”, “Ben Kalender Meşrebim”, “Lüküs Hayat” ve “İstanbul” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yaz aylarında sanatseverlerle buluşturacağı programı önümüzdeki günlerde açıklayacak olan ENKA Sanat, etkinliklerini Temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na taşıyacak.

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        #Enka Sanat
        #zuhal olcay
        #konser
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