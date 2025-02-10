ENKA Sanat'ta 'Oda Müziğinin Ustaları'

ENKA Sanat, Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’ın, "Oda Müziğinin Ustaları" isimli konserine ev sahipliği yapacak. 18 Şubat Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde, piyanist Özgür Aydın konuk solist olarak eşlik edecek.

Özgür Aydın

“Oda Müziğinin Ustaları” başlıklı konserde, farklı dönem ve ekollerden olmalarıyla birlikte, oda müziği repertuvarına eşsiz bir miras bırakan Ludwig van Beethoven ve César Franck’ın çok sevilen iki yapıtı seslendirilecek. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil’den (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet’e sahnede konuk solist olarak piyanist Özgür Aydın eşlik edecek. Özgür Aydın, orkestra eşlikli konserleri, aralarında Salzburg, Schleswig-Holstein, Rheingau, Edinburgh ve Ravinia’nın da bulunduğu prestijli festival sahnelerindeki konserleri ve özellikle Beethoven’ın 32 piyano sonatı ve 5 konçertosu ile J.S. Bach’ın Das Wohltemperierte Klavier yapıtını seslendirdiği kayıtlarla eleştirmenlerden aldığı büyük övgülerle tanınıyor. 18 Şubat akşamı Borusan Quartet ve Özgür Aydın, klasik müzik dünyasının zamansız notalarını müzikseverlerle buluşturacak.

Program:

Beethoven Yaylı Dörtlü no.12, op.127

Franck Piyanolu Beşli, Fa minör