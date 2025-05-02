Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik ENKA Sanat Zuhal Olcay'la baharı uğurluyor

        ENKA Sanat Zuhal Olcay'la baharı uğurluyor

        ENKA Sanat'ın, ENKA Oditoryumu'nda sürdürdüğü etkinlikler, Mayıs'ta iki özel konserle sona eriyor. Ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet 6 Mayıs'ta "Yansımalar" konseri ile, ülkemizin en özel seslerinden Zuhal Olcay ise 8 Mayıs'ta çok özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        ENKA Sanat Zuhal Olcay'la baharı uğurluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ENKA Sanat, bahara iki özel konserle veda ediyor. 6 Mayıs’ta ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak Borusan Quartet "Yansımalar" konseri, klasik müziğin hem zamansız hem de yenilikçi yönlerini bir arada hissettirecek bir gece vaat ediyor.

        Borusan Quartet
        Borusan Quartet

        Konserde, 20. yüzyılın müziği, ses ve algı dünyasına yaptığı eşsiz katkılarla ayrı bir yere sahip olan Claude Debussy’nin, yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı Sol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek.

        Reto Bieri
        Reto Bieri

        Gecede ayrıca, özellikle Alfred Hitchcock ile olan iş birliğiyle tanınan, film müziklerinin ikonik bestecisi Bernard Hermann’ın 1967 tarihli “Tatil Hatıraları” başlıklı Klarinetli Beşlisi de dinleyicilerle buluşacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’e, konuk solist olarak İsviçreli klarnetçi ve doğaçlama ustası Reto Bieri eşlik edecek. Borusan Quartet’in Debussy ve Hermann’ın eserlerini seslendireceği bu özel konserle, klasik müzik dünyasının zamansız notaları müzikseverlerle buluşacak. Konser, 6 Mayıs Salı günü saat 20.30’da gerçekleşecek.

        Zuhal Olcay
        Zuhal Olcay

        Türk müziğinin en özel seslerinden biri olan ve imza attığı albümlerle zamansız şarkılara hayat veren Zuhal Olcay, hafızalarda yer etmiş şarkılarından özel bir seçkiyi seslendireceği konseriyle 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sezonun son konserine imza atacak. Özgün yorumu ve etkileyici performansıyla, konuklara unutulmaz bir bahar gecesi yaşatacak.

        ENKA Sanat etkinliklerini Haziran’da ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na taşıyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan sanat
        #zuhal olcay
        #Borusan Quartet
        #Enka Sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!