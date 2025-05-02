ENKA Sanat Zuhal Olcay'la baharı uğurluyor

ENKA Sanat, bahara iki özel konserle veda ediyor. 6 Mayıs’ta ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak Borusan Quartet "Yansımalar" konseri, klasik müziğin hem zamansız hem de yenilikçi yönlerini bir arada hissettirecek bir gece vaat ediyor.

Borusan Quartet

Konserde, 20. yüzyılın müziği, ses ve algı dünyasına yaptığı eşsiz katkılarla ayrı bir yere sahip olan Claude Debussy’nin, yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı Sol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek.

Reto Bieri

Gecede ayrıca, özellikle Alfred Hitchcock ile olan iş birliğiyle tanınan, film müziklerinin ikonik bestecisi Bernard Hermann’ın 1967 tarihli “Tatil Hatıraları” başlıklı Klarinetli Beşlisi de dinleyicilerle buluşacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’e, konuk solist olarak İsviçreli klarnetçi ve doğaçlama ustası Reto Bieri eşlik edecek. Borusan Quartet’in Debussy ve Hermann’ın eserlerini seslendireceği bu özel konserle, klasik müzik dünyasının zamansız notaları müzikseverlerle buluşacak. Konser, 6 Mayıs Salı günü saat 20.30’da gerçekleşecek.