Enkazdan 3 gün sonra çıkarılan minik depremzede protez bacağıyla yürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Adıyaman'da yaşayan Kızılbay ailesinin oturduğu 5 katlı bina yıkıldı.

Depremde baba Ali, anne Ayten, oğulları Ozan Ali ve Hikmet Can ile 6 yaşındaki kızları İkra Kızılbay enkaz altında kaldı.

İki oğullarının cansız bedeni çıkarılan enkazdan anne, baba ve kızları İkra ise 3 gün sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İkra'nın üzerine kolon düşmesi sonucu iki bacağı hastanede kalçadan ampute edildi.

Anne Ayten Kızılbay da his kaybı oluşan sağ bacağı nedeniyle tedaviye alındı.

Adıyaman'ın ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilen anne ve kızı buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bacağı ampute edilen minik İkra'ya, doktorunun başvurusuyla ÇOİM'de 2 yıl önce protez takıldı.

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Fizik tedavi süreci devam eden ve sık sık Adıyaman'da kaldığı konteyner kentten Adana'daki merkeze gelen İkra, proteziyle yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"ENKAZ ALTINDA TAŞLARLA OYNADIK"

Anne Ayten Kızılbay, AA muhabirine, depremde kaçma fırsatı bulamadıklarını, yaşadıkları binanın saniyeler içerisinde yıkıldığını söyledi.

Enkaz altındayken yaşadıklarını unutamadığını anlatan anne Kızılbay, "Üçümüz aynı yerdeydik, sadece iki oğlumla biraz mesafe vardı. 2 çocuğumu zaten kaybettiğimi öğrendim, seslenince cevap vermediler. O süreç içinde İkra, sürekli acıktığını ve susadığını söylüyordu. Enkaz altında taşlarla oynadık, biraz susturmaya çalıştım ama pek bir şey olmadı. Sürekli acıktığını söylemesin diye ben de o arada onunla evcilik oynadım, taşlardan yemek yapıp yemeye çalıştık" diye konuştu.

Anne Kızılbay, enkazda kaybettiği iki oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Kızı sayesinde hayata tutunduğunu, onun mutluluğu için çaba gösterdiğini dile getiren anne Kızılbay, şöyle konuştu: "Enkazdayken kızımın ayaklarının olmadığını biliyordum. Keşke benimki olsaydı da onunki olmasaydı diye çok söyledim. Eskiden çok kötüydü. Oyuncaklarla oynarken bebeklerin ayaklarını sürekli kopartıyordu. Kimsede ayak olmasını istemiyordu. Yavaş yavaş toparladı. Abilerinin öldüğüne, geri dönmeyeceklerine alıştırdık. Şimdi daha iyi."