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Enkazdan dünya rekortmenliğine

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin 19. yılında acılar hâlâ taze. Depremde iki çocuğuyla enkaz altında kalan Kocaeli Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim "Eşimin öldüğünü ancak 9 gün sonra öğrenebildim" dedi. Yine Kocaeli'de depreme yakalanan ve 72 saat enkaz altında kalan Ufuk Koçak 2 bacağını kaybetti. Dalış sporuna yönelerek hayata yeniden tutunan Koçak dünya engelli serbest dalış rekorunu kırdı.

17.08.2018 - 14:25 | Güncelleme:

Caner Aktan'ın haberine göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Marmara depreminde Kocaeli'de 9 bin 477 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 881 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen yerler görünürde yaralarını sarmış olsa da, acılar ise hâlâ taze. Depremin yıldönümünde anma törenleri düzenlenirken depremzedeler de yaşadıklarını anlattı.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ 9 GÜN SONRA ÖĞRENDİ

Depremde 2 çocuğuyla birlikte enkaz altında kalan ve eşini kaybeden Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını belirterek "Kıyamet kopuyor zannettik. Ben ve iki çocuğum evdeydik. Eşim başka bir yerdeydi. Enkaz altında kaldık. Çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkabildik. 9 gün boyunca eşimi aradım. En sonunda öldüğü haberini aldım. İki çocuğum için yaşama yeniden tutundum. Yıkılan mahallemizin muhtarı oldum. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Bu acılar hiçbir zaman unutulamaz. Depreme her an hazırlıklı olmalıyız" dedi.

ENKAZDAN DÜNYA REKORUNA

Ufuk Kocak ise enkaz altında kaldı. 72 saat sonra kurtarılabildi ancak kangren olan iki bacağını kaybetti. Dalış sporuna yönelerek hayata tutunan Koçak büyük başarıya imza attı. Koçak, "O gece yıldızlar sanki yere değecek kadar yakındı. 72 saat enkaz altında kaldım. Bacaklarımın üstüne bina kolonu düştü, iki bacağım da kangren nedeniyle kesildi. Hiçbir zaman hayata küsmedim. Hayata yeniden başladım. Dalış sporuna yöneldim. Suyun altında bacaklarımın varlığını hissediyorum. Bu bana güç veriyor. Dünya engelli serbest dalış rekorunu kırdım. Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeniyim. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrendik ama bu yetmez. Depreme yönelik önlemlerin de alınması gerekir" diye konuştu.

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