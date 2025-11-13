Enpara Bank’ın toplam aktif büyüklüğü 220 milyar TL oldu

2012 yılında QNB Türkiye bünyesinde faaliyete başlayan ve Ağustos - Eylül 2025 döneminde gerçekleştirdiği kısmi bölünme işlemi ile QNB Türkiye’den ayrılarak yoluna bağımsız bir dijital banka olarak devam eden Enpara, dijital bankacılıkta liderlik konumunda bulunduğunu Türkiye’deki özel mevduat bankaları arasında da ilk 10 içinde yer aldığını bildirdi.

Enpara Bank, 30 Eylül 2025 itibarıyla, bankaların 9 aylık solo finansal tablolarına göre, özel mevduat bankaları arasında toplam aktiflerde 10. sırada, bireysel kredilerde 7. sırada ve toplam müşteri mevduatında ise 8. sırada yer aldı.

Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, “Bankamızın dijital bankacılık alanındaki öncü ve lider konumunu korumak, bugüne kadar olduğu gibi müşteri memnuniyeti odağı ve yenilikçi yaklaşımlarla sunduğumuz ürün/servisleri zenginleştirmek ve ülkemiz ekonomisine katkı vererek büyümek önümüzdeki dönemlerde de en büyük önceliğimiz olacaktır.” dedi.

Qatar National Bank- QNB Group’un QNB Türkiye’den sonra ülkemizdeki 2. iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden Enpara Bank, 30 Eylül 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre, sektörde yer alan dijital bankalar arasındaki liderliğini açık bir şekilde ortaya koyarken, şubesi olmamasına rağmen özel mevduat bankaları arasındaki sıralamayı da değiştirmeyi başardı.