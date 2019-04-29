Enrico Macias'tan unutulmaz konser

Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi. "Her müziğin caz festivali" sloganıyla düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Macias, Paris’te kendisine elini uzatıp programlarına alan Dario Moreno’yu da yepyeni bir şarkıyla andı. Ünlü sanatçı, Moreno için 'Canım İzmir' şarkısını onun fotoğrafları eşliğinde seslendirdi.

Enrico Macias konserin sonunda Bilfen Okulları'ndan yaşları 13-14 olan 40 korist ve 20 kemancıdan oluşan öğrenci korosuyla sahneye çıktı. Macias öğrencilerle birlikte 'Enfanst du Tous Pays' ve 'Hoş Görsen' şarkılarını seslendirdi.

"Bu gece jön Türklerle beraberim” diyen usta sanatçı, “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlamaktan mutluluk duyuyorum ve sizleri çok seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı

Macias, konser sonunda hayat hikayesi olan 'Sevinçlerim ve Gözyaşlarım” kitabını hayranları için imzaladı.