Epilepsi nöbeti geçirdi! Dili boğazına kaçtı! Trafik polisi gördü!

Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık Stadyumu karşısında meydana gelen trafik kazası ihbarına giden trafik polisi, Çınarlık mevkisi Eğercili Kavşağı'nda bir kadının çığlık atarak yola doğru hareketlendiğini görünce aracını durdurdu.
DİLİNİN BOĞAZINA KAÇTIĞINI GÖRDÜ
AA'da yer alan habere göre baba Sezgin A.'nın kucağında baygın halde bulunan kızı S.N.A'nın nefes alamadığını ve dilinin boğazına kaçtığını gören trafik polisi Yasin Yaylacı, ilk yardımda bulundu.
DİLİNİ ÇEKİP NEFES ALMASINI SAĞLADI
Yaylacı, nefes almasını sağladığı epilepsi hastası çocuğu olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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