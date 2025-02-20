Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Epilepsi nöbeti geçiren hastaya "soğan ve kolonya koklatmayın" uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Epilepsi nöbeti geçiren hastaya "soğan ve kolonya koklatmayın" uyarısı!

        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Selda Keskin Güler, epilepsi nöbeti geçiren hastaya soğan ve kolonya koklatılmasının doğru olmadığını, yanlış müdahalenin nöbeti sonlandırmayacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epilepsi nöbeti geçiren hastaya bunu yapmayın
        ABONE OL

        Güler, halk arasında "sara" olarak bilinen epilepsinin, beyinde bulunan sinir hücrelerinde anormal elektriksel aktivite dalgalanmaları sonucu bilinç kaybı gibi tekrarlayan nöbetlere neden olan beyin rahatsızlığı olarak tanımlandığını söyledi.

        Epilepsinin çeşitli türde nöbetlerle görüldüğünü belirten Güler, "Epilepsi, beynin tekrarlayan nöbet doğurma potansiyelinin olduğu bir hastalıktır. Hastaların tekrar tekrar nöbet geçirmesi ya da nöbetlerin tekrarlama riskinin yüksek olduğunu öngördüğümüz durumlarda 'epilepsi' tanısı konulur. Nöbette ise beynin elektriksel aktivitesinde artış ve bunun karşılığında hastanın motor klinik kasılmaları olabilir. Hasta duygusal ve duyusal değişiklik, kafa karışıklığı, bilinç bulanıklığı yaşayabilir." bilgisini verdi.

        REKLAM

        "EPİLEPSİ TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK"

        Güler, epilepsinin hiçbir sebep olmadan ortaya çıkabildiği gibi enfeksiyon hastalıkları, genetik faktörler, travmalar, beyin ve damar hastalıkları, Alzheimer ve beyni etkileyen bazı durumların epilepsi nöbetlerine sebep olabileceğini aktardı.

        Uykusuzluk ve açlığın epilepsi nöbetini tetikleyebildiğine işaret eden Güler, alkol, madde kullanımı ve epilepsi ilaçlarının düzensiz kullanılmasının da nöbete neden olabileceğine dikkati çekti.

        Epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Güler, "Hastanın, tanı aldıktan sonra nöbet tetikleyicilerinden uzak durması, nöbetin kontrol altına alınması hastalığının tedavi edilmesinde önemli bir aşamadır. Bir diğer aşama ise nöbet önleyici ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçlarla hastalarımızın yaklaşık yarısında nöbetsizlik sağlayabiliyoruz. İlaç kullanımı ve nöbet tetikleyicilerinden uzak durulmasına rağmen hastanın nöbetleri devam ediyorsa hastalarımız epilepsi cerrahisi ve bazı pil tedavileri için aday olabilir. Bununla birlikte ketojenik diyet de epilepsi için kullanılan yöntemlerdir." diye konuştu.

        REKLAM

        "HASTANIN AĞZINA BİR ŞEYLER SOKMAYA ÇALIŞMAK TEHLİKELİ BİR DURUM"

        Güler, nöbet sırasında hastaya yapılacak müdahalenin hayat kurtarıcı olabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Nöbet geçiren biriyle karşılaştığımızda öncelikle soğukkanlı olmalıyız. O sırada hasta ayakta veya oturur durumda olabilir, yere ya da kanepeye sırt üstü yatırılabilir. Mümkünse hastanın yana doğru çevrilmesi uygun olur. Hastanın gözlüğü varsa çıkarılması, çevresinde bardak, bıçak, makas varsa uzaklaştırılması, kravatı ve başörtüsü varsa gevşetilmesi gerekiyor.

        Hastanın kollarına baskı uygulamak, ağzına bir şeyler sokmaya çalışmak son derece tehlikeli bir durum. O sırada istemeden kolunda, bacağında dişinde kırılmaya, ağzında, dudağında yaralanmaya sebep olunabilir. Dışarıdan müdahale olmadan sakince nöbetin bitmesini beklenirken, hastanın kendine zarar vermesine engel olunması gerekiyor. Hastanın nöbet geçirdiği süre zaman olarak tutulmalı, 5 dakikadan kısaysa daha önceki nöbetlerine benzeyen nöbetler geçirdiyse hastanın uyanması evinde beklenebilir. Nöbet sırasında hastalarımıza hiçbir şey yedirip içirmiyoruz, soğan ve kolonya koklatmak ya da üzerine bir şeyler dökmek nöbeti sonlandırmaz."

        Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası olduğunu tahmin ettiklerini belirten Güler, ön yargılar sebebiyle hastaların en yakınlarından bile hastalıklarını gizleyebildiğini söyledi.

        Güler, epilepsi hastalığında bilinçli olmanın önemine değinerek, nöbetlerin hastalığa ilişkin bilgi sahip olmayan kişilerce önyargıya yol açabildiğinden toplumsal farkındalığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti