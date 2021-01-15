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Erciyes Anadolu Holding’den 128 milyon liralık yatırım

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Bellona’nın 128 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği yeni üretim tesisi faaliyete başladı. TMSF yönetiminde ilk sıfırdan yatırım olan üretim tesisinde 600 kişiye istihdam sağlanacağı öğrenildi. Üretim tesisinin açılış töreninde konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, milletin emaneti olarak gördükleri firmaları yaşatmaya, geliştirmeye ve büyütemeye odaklı çalıştıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede, yatak ve sandalye pazarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bu tesisi kurduk" dedi

Erciyes Anadolu Holding’den 128 milyon liralık yatırım
HABERTURK.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding’in sandalye ve yatak üretimine güç katmak adına kurulan Bellona-6 Üretim Tesisi 82 milyon lirası bina inşası, 46 milyon lirası makine- tesisat yatırımı olmak üzere 128 milyon lira yatırımla faaliyete geçti. Bugün 414 kişiye istihdam sağlamaya başlayan üretim tesisi, tam kapasite çalışmaya başlayacağı haziran ayında toplam 600 kişiye istihdam sağlayacak.

50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 75 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin, yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet sandalye üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, Bellona-6 hali hazırdaki üretim kapasitesi ile 20 milyon 500 bin lira ciroya ulaşmışken, tam kapasiteye geçeceği Haziran ayında ise aylık 40 milyon lira ciroya ulaşacak.

'ŞİRKETLERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ YÜZDE 60 ARTTI'

Tesisin açılış töreninde konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF’nin bugün itibariyle 38 ilde 797 şirkette kayyımlık görevini yürüttüğünü kaydetti. Bununla birlikte TMSF’nin, 114 şirkette pay kayyımı ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım olarak atandığını anlatan Gülal, "Bu şirketlerde toplam 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir. Yönetimimizdeki şirketlerin, 2020 yılı sonunda aktif büyüklükleri 70 milyar TL, öz kaynakları ise 29.5 milyar TL seviyesindedir. Bu şirketlerin TMSF’ye devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, öz kaynakları ise yüzde 63 oranında artmıştır. Bununla birlikte, şirketlerin sadece 2020 yılının sonunda ciroları 35 milyar TL, dönem kârları ise 3.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Erciyes Anadolu Holding’in Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 grup şirketi ile yer aldığını hatırlatan Gülal, “Ağustos 2016’dan bu yana TMSF kayyımlığında yönetilen Erciyes Anadolu Holding’in 2018 yılında 9.8 milyar TL olan cirosu yüzde 15’lik artışla 2019 yılında 11.2 milyar TL’ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönem net karlılık yüzde 74 oranında gerçekleşmiştir. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, tüm sektörlerin temel ihtiyacı olan elektrik enerjisini temin etmek adına enerji sektörüne güçlü bir giriş yapan Erciyes Anadolu Holding, yaptığı yatırımlarla bu alandaki başarısını günden güne arttırmaktadır. Bu kapsamda, bünyesinde hali hazırda 11’i hidroelektrik santrali (HES),1’i rüzgar elektrik santrali (RES) olmak üzere toplam 12 enerji santrali bulunmaktadır. Enerji şirketinin 2019 yılı cirosu 43.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" bilgilerini paylaştı.

'YURTDIŞINDA YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ'

Törende açıklamalarda bulunan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise, Bellona’nın doğrudan 3 bin dolaylı olarak ise 15 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

2017- 2023 yılları arasında 7 yıllık büyüme projeksiyonlarında yıllık yüzde 20 büyüme hedeflerini şimdiye kadar tutturduklarını ifade eden Karamemiş, "2023 yılına kadar hedeflerimizi gerçekleştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Yurt çapında 600’e yakın mağazamız ve 1.1 milyon metrekare teşhir alanımız ile ülke insanımıza hizmet vermekte. Yurtdışında ülke insanımızın alın terini 5 kıta ve 40 ülkede temsil etmekteyiz. Avrupa ve ABD’de yapılanma ve yatırımlarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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