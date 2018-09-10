Erdoğan'dan 'İdlib' açıklaması: Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve İran liderleri ile Tahran'da düzenlenen 'İdlib' zirvesi sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi olamayız" ifadelerini kullandı.
10.09.2018 - 09:41 | Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin katıldığı 'İdlib' zirvesi sonrası, 'terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemesi' uyarısında bulundu.
Twitter'dan 5 ayrı dilde yaptığı bir dizi açıklamada Erdoğan, "Rejimin çıkarları uğruna on binlerce masum insanın öldürülmesine göz yumulması durumunda, biz böyle bir oyunun ortağı da seyircisi de olamayız" ifadelerini kullandı.
Suriye hükümeti ülkede muhaliflerle cihatçıların elindeki son bölge olan İdlib'e operasyon düzenlemeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da üçlü bir zirve gerçekleştirmişti.
Erdoğan'ın 'İdlib'de ateşkes' önerisi ise, Rus lider Putin tarafından reddedilmişti.
Zirve dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, sivillere yönelik saldırıların "büyük bir insani drama ve yeni bir göç dalgasına" neden olacağını, Türkiye'nin bunun bedelini ödemek zorunda kalmaması gerektiğini söyledi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdoğan, ABD'nin İdlib konusundaki yaklaşımının kimyasal silah tehdidi odaklı olmasını da "kör bahane" olarak niteledi.
ABD ile İdlib konusunda "tam olarak aynı safta olmadıklarını" söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Kimyasal silah kullanırsanız, biz şöyle yaparız, böyle yaparız' diyorlar... Bize göre, sadece kimyasal silah tehdidi üzerinde durmak, konvansiyonel silahlarla yol açılan ölümlere aldırmamak doğru bir yaklaşım değil."
Zirvede ne oldu?
Liderler, canlı yayınlanan zirvede alınan kararlarla ilgili 12 maddelik bir bildiri hazırladı.
Erdoğan, deklarasyonun İdlib ile ilgili olan üçüncü maddesine ateşkes ifadesinin de eklenmesini talep etti. İdlib'e yapılacak bir saldırının felaketle sonuçlanacağını belirten Erdoğan, "Bugün burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek inanıyorum ki bu zirvenin en önemli adımlarından bir olacaktır ve sivilleri rahatlatacaktır" dedi.
Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu öneriye itiraz etti.
Putin, "Gerçek şu ki, bugün bu masada silahlı muhalefetin temsilcileri yer almıyor. Dahası, Nusra Cephesi, IŞİD ve Suriye ordusunun temsilcileri de yok. Türkiye Cumhurbaşkanı genel olarak haklı. Evet iyi olurdu. Ama biz onların adına konuşamayız. Ve daha da önemlisi Nusra Cephesi ve IŞİD teröristlerinin insansız hava araçları ve bombalar kullanmayı bırakacağı konusunda da konuşamayız" diye konuştu.
Erdoğan'ın 'İdlib'de ateşkes' önerisine Putin'den ret
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Erdoğan'dan 'İdlib' açıklaması: Terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu-bittilere gidilmemeli/erdogan-dan-idlib-aciklamasi-terorle-mucadele-kisvesi-altinda-sahada-oldu-bittilere-gidilmemeli-21356382135638
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