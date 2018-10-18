Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün gerçekleşen ikili görüşmesinde ülke gündemindeki önemli başlıkların ele alındığı öğrenildi. Bahçeli’nin kamuoyunda sık sık dile getirmesine karşın, görüşmede af konusunu tek kelimeyle bile açmadığı belirtildi. AK Parti’nin bu konuda ‘sınırlı bir çalışma’ başlatma kararının, bunda etkili olduğu öne sürülüyor.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, toplantıda Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili rakamları paylaştı ve bunun ekonomiye vereceği zararı anlattı. Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü buna ayırdı ve grup toplantısında verdiği örneklerin benzerini Bahçeli’ye de aktardı.

EMEKLİLİKTE YAŞ SAYILARI

Elindeki istatistikleri de paylaşan Erdoğan, tartışma kapsamına giren çalışan sayısının 6 milyonu aştığını, bunun toplam maliyetinin 750 milyar lira olacağını tekrarladı.

Erdoğan, 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişinin 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacağı örneğini verdi. Türkiye’de ortalama emeklilik yaşının 52, Avrupa ülkelerinde ise 65 olduğu aktarıldı. Bilgilendirmenin ardından Bahçeli, bu konuda Erdoğan’ın kaygılarına katıldığını dile getirirken Cumhurbaşkanı da yakın çevresine “Bahçeli ikna oldu” görüşünü iletti.

İTTİFAKIN PRENSİPLERİ

Görüşmede, dış politika konusunda da genel bilgi paylaşımının yapıldığı, yerel seçimlerdeki ittifak çalışmasının da daha önce konuşulan sınırlarda ele alındığı ifade edildi. AK Parti kaynakları, ‘gönül ittifakı’nın genel prensiplerine sadık kalınacağını, her partinin kendi adayını çıkaracağını, yapılacak işbirliğinin ‘belediye meclis üyeliği’ veya ‘başkan yardımcılığı’ paylaşımı şeklinde olacağını ilettiler.

SEÇMEN ASKER DEĞİL

Bu konu daha sonra partideki toplantıda, “Yerel seçim ittifakı, adaylar üzerinden konuşulmayacak. Herkes kendi adayını çıkartacak. Fikri anlamda ittifak yapılacak. Meclis üyelikleri veya başkan yardımcılığı gibi konularda ittifak söz konusu olacak. MHP’ye karşı kırıcı olmayan bir dil kullanılacak. Yereli etkileyen çok sayıda faktör var. Belli bir adayın empoze edilmesi söz konusu olamaz. Tam tersi etki yaratır. Seçmene dayatamayız. Seçmen asker değil, tam tersi refleks gösterebilir” şeklinde değerlendirildi.

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