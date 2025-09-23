Erdoğan paylaşımları: Sessiz dünyanın vicdanı

80. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile ilgili açıklamalarının ardından bakanlar ve siyasiler peş peşe paylaşımlarda bulundu.

"ORTAK VİCDANIN EN GÜÇLÜ SESİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Mazlumların gözyaşına sessiz kalmayacağız. Çocukların sessiz haykırışlarını, annelerin iç yakan dualarını, yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Gazze’deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyeceğiz.' Bugün Gazze’de yaşanan soykırım; din, dil, ırk fark etmeksizin vicdanlarda mahkum olmaya devam ediyor. Bu ortak vicdanın en güçlü sesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadelerini kullandı.

"SESSİZ DÜNYANIN VİCDANI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır. Filistin topraklarında yaşanan soykırıma karşı ortaya koyduğu kararlı ve cesur mücadeleden bir adım dahi geri atmayan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünyada adaletin, hakkın ve hakikatin sesi olmaktadır." paylaşımında bulundu.