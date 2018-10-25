Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her iki yarısı farklı bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'nin çok agresif oynadığını aktaran Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Bire birlerde 24 sayı buldular. Biz de fiziksel olarak geri düştük. Ardından soyunma odasında yaptığımız konuşma sonrasında agresif başladık, her şeyi değiştirdik. Fenerbahçe'nin hücumda kolay sayı bulmasını engelledik. Sonra tempo ve ritim bulduk. Hücumda akıllı oynadık. Hızlı hücumdan sayılar ürettik. Bu maçın sıcak eli Beaubois'ti. Pleiss, Micic ve diğer oyuncular da hücumda katkı verdi. Maçın son periyodunu da içeriden Dunston ile tamamladık. Bu maçta oyuncular sahaya karakterlerini koydu. Fenerbahçe gibi THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı 15-16 sayı geriye düştüğünüz maçı kazanmanız bir karakter göstergesidir. Bu da bizim THY Avrupa Ligi'ndeki geleceğimizi açıkça ortaya koyuyor."

Karşılaşmada lacivert-beyazlı taraftarların desteğine de değinen Ataman, "Taraftar desteği çok önemli. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Bu reaksiyonu da özellikle taraftarımızın desteğiyle verdik. Bu desteği aynı şekilde devam ettirelim. Oyuncular da bu destekten olumlu şekilde etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ