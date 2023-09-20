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        Haberler Sağlık "Eris varyantı, diğer varyantlardan ayırt edilebilir"

        "Eris varyantı, diğer varyantlardan ayırt edilebilir"

        Eris varyantının diğer varyantlardan ayırt edilebileceğini belirten Uzm. Dr. Güler Delibalta, "Eris varyantı, diğerlerine benzer semptomlar gösteriyor. Ateş, öksürük, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı gibi belirtileri var. Bu nedenle fizik muayene ile diğer varyantlardan ayırmak mümkün değil. Fakat laboratuvar testleri ile ayırt edebiliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:57
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        "Eris varyantı, diğer varyantlardan ayırt edilebilir"
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        Eris varyantına ilişkin açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Güler Delibalta, “Bilimsel adı EG.5 olan Eris varyantı, Omicron varyantının bir alt türü olarak kabul ediliyor ve semptomlar birbirine benzerlik gösteriyor. Virüsler genetik mutasyonlar geçirebilirler. Bu mutasyonlar, virüsün genetik materyalinin değişmesine neden olur ve bu da yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açabilir. Virüsün davranışı ve özellikleri değişebilir. Bu da bizde gelişen bağışıklığın etkisiz hale gelmesine neden olabilir. Çünkü genetik yapıda küçük farklılıklar oluşuyor” diye konuştu.

        “ENDİŞEDEN KAÇINILMALI FAKAT GEREKLİ ÖNLEMLER DE ALINMALI”

        Eris varyantının diğer Covid-19 varyantlarına göre bulaşma hızının yüksek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Delibalta, “Daha bulaşıcı olduğunu düşünülüyor. Fakat hastalık şiddeti üzerindeki etkileri hala net olarak bilinmiyor. Endişeden kaçınılmalı fakat gerekli önlemler de alınmalı. Özellikle risk grubunda olan yani 65 yaş üstü kişiler, kronik rahatsızlığı olanlar ve bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlarda semptomlar daha ağır gelişebilir. Özellikle bu grup için koruyucu önlemlerin alınması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

        “SOSYAL MESAFEYİ KORUMAYA DİKKAT EDİLMELİ”

        Eris varyantının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirlere de değinen Uzm. Dr. Delibalta, “Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda, sosyal mesafeyi korumaya dikkat edilmeli. Mümkünse en az 1-2 metrelik mesafe olmalı. El hijyenine olabildiğince dikkat edilmeli ve yıkamaya çalışılmalı. Yıkamak mümkün değilse alkol bazlı dezenfektan ile temizlenmeli ve en önemlisi Covid-19 hazırlatma dozları yaptırılmalı” diye konuştu.

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