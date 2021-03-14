Erkan Petekkaya: Başka zaman görüşelim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını geri çeviren Petekkaya çifti, "Arkadaşlar başka bir zaman görüşelim, şu an olmaz" şeklinde yanıt verdi.