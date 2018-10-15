Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Erkenci Kuş dizisi, 16. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Star Tv'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Erkenci Kuş dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. Peki, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

ERKENCİ KUŞ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem ve Can’ı kötü bir sürpriz bekliyor.

Sanem’in taktığı nişan yüzüğünü Aylin’in çantasında gören Can, şoka giriyor ve Sanem’i soru yağmuruna tutuyor.



Nihat’la Mevkıbe’nin evlilik yıldönümleri. İkisi de birbirlerinden gizli, diğerine tatlı bir sürpriz peşinde koşuyor. Ceycey'e ise memleketinden bir sürpriz var... Aylin’le Deren’in savaşı, ajanstan taşıp lunaparkta son buluyor.



Sanem, Can’ın sürpriziyle kendini lunaparkta dönme dolabın tepesinde, sevdiği adamın kollarında buluyor. Ancak o gecenin sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz bekliyor... Sanem'in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere..."

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Demet Özdemir (Sanem Aydın), Can Yaman (Can Divit), Öznur Serçeler (Leyla Aydın), Özlem Tokaslan (Mevkibe Aydın), Berat Yenilmez (Nihat Aydın), Birand Tunca (Emre Divit), Sevcan Yaşar (Aylin Yüksel), Ceren Taşçı (Ayhan Işık), Cihan Ercan (Muzaffer Kaya), Tuğçe Kumral (Deren Keskin), Anıl Çelik (Cengiz Özdemir), Sibel Şişman (Güliz Yıldırım), Ali Yağcı (Osman Işık), Tuan Tunalı (Metin)

Senaryosu Ayşe Kutlu Üner'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Erken Kuş dizisi 16. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında.

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