Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş son bölüm özeti
Erkenci Kuş, 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş dizisinin başrollerinde Sanem Aydın, Can Divit gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Gol Film'in yaptığı Erkenci Kuş dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sanem Can'a herşeyi itiraf edecek mi? İşte Erkenci Kuş'un 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
15.10.2018 - 09:38 | Güncelleme:
Erkenci Kuş dizisi, 16. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Star Tv'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Erkenci Kuş dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. Peki, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Sanem ve Can’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Sanem’in taktığı nişan yüzüğünü Aylin’in çantasında gören Can, şoka giriyor ve Sanem’i soru yağmuruna tutuyor.
Nihat’la Mevkıbe’nin evlilik yıldönümleri. İkisi de birbirlerinden gizli, diğerine tatlı bir sürpriz peşinde koşuyor. Ceycey'e ise memleketinden bir sürpriz var... Aylin’le Deren’in savaşı, ajanstan taşıp lunaparkta son buluyor.
Sanem, Can’ın sürpriziyle kendini lunaparkta dönme dolabın tepesinde, sevdiği adamın kollarında buluyor. Ancak o gecenin sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz bekliyor... Sanem'in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere..."
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Erkenci Kuş 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş son bölüm özeti - Son Dakika Haberler/erkenci-kus-16-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-erkenci-kus-son-bolum-ozeti-21794412179441
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