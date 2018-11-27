Erkenci Kuş dizisinin 21. son bölümü geçtğimiz Cumartesi akşamı Star TV ekranlarına geldi. Erkenci Kuş 21. son bölümünde; Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem’in ilkokul arkadaşı Sinan’dır. Bu tanışıklık Can’ın Sanem’i kıskanmasına sebep olur. İşte, Erkenci Kuş 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Can ve Sanem Aşkında Yeni Kriz!

Ajansta kampanya için tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem’in ilkokul arkadaşı Sinan’dır. Bu tanışıklık Can’ın Sanem’i kıskanmasına sebep olur..

Bu arada kampanya bilgilerinin, Aylin’in yerleştirdiği kar küresindeki kamera sayesinde çalındığı kısa sürede ortaya çıkar. Ama kar küresi kayıptır. Sanem kar küresini Emre’nin elinde gördüğünü hatırlar ve bu olayı araştırmaya başlar. Emre’nin Aylin’le ortak hareket ettiğine inanan Sanem bunu Can’la paylaşır . Can’ın bu duruma tepkisi ne olacaktır?

Erkenci Kuş dizisi 22. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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