Erkenci Kuş 7. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sanem Can'dan köşe bucak kaçarken, Can Sanem'in peşini bırakmadı ve bölümün sonunda beklenen yüzleşme yaşandı. Can, Sanem'e duygularını itiraf ederken, Sanem içine düştüğü oyunlar yüzünden Can'ı istemediğini söyledi. Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanında ise Can ile Sanem'in romantik anları izleyicileri şimdiden yeni bölüm için sabırsızlandırdı. Erkenci Kuş 7. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem, Can'a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can'a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can’ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem’e bir sürprizi var...

Üstüne bir de Can, Sanem'in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem'in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun’un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ