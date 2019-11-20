Enerji içeceği firması Red Bull'un desteklediği kulüplerden biri olan Leipzig, bir diğer kulüp olan Salzburg'tan Erling Braut Haland'ı transfer etmek istediğini açıkladı.

Sporx'te yer alan habere göre Leipzig İdari Menajeri Marku Krösche, bu sezon 16 maçta 22 gol atan Haland hakkında, "Erling Haland gerçekten harika bir futbolcu. Hem Avusturya'da, hem Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir performans sergiledi. Elbette, gelecek yaz onu transfer edebilmek için çabalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO

Sport Bild'de yer alan habere göre, Erling Haland'ın babası Alf Inge Haland, Leipzig'in tesislerini ziyaret etti ve yöneticilerle bir araya geldi. Burada Erling Haland'ın kariyeri ve geleceği hakkında detaylı planlamalar, babasına aktarıldı.

İki kulüp arasındaki yakınlık sebebiyle Leipzig, Haland'ı 30 milyon Euro bonservis ücretiyle Salzburg'tan transfer edecek.