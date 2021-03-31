Erol Evgin: Torunum ikincilik kupası kazandı

Usta sanatçı Erol Evgin'in kızı Elvin Evgin Sheehan'dan olan torunu Ozan, uluslararası tenis turnuvası Tennis Europe U12 Soul Cup'ta çiftler kategorisinde final oynadı. Eren Kip ile korta çıkan Ozan, ikincilik kupası kazandı.
Evgin, torununun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Erol Evgin, yayınladığı gönderide, "Torunum, Tennis Europe U12 Soul Cup / Category 1'de 12 yaş çiftlerde arkadaşı Eren Kip’le final oynadı ve ikincilik kupası kazandı" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni yağmuruna tutuldu.
YORUMLAR