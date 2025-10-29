Habertürk
        Ertuğrul Doğan: Bu kadro kendi hikayesini yazmaya başladı - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Bu kadro kendi hikayesini yazmaya başladı

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisine özel açıklamalarda bulundu

        29.10.2025 - 11:09
        "Bu kadro kendi hikayesini yazmaya başladı"
        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın sahada sergilediği mücadelenin umut verici olduğunu ve gençlik ile tecrübenin harmanlandığı yapının ilk meyvelerini verdiğini belirterek, “Bu kadro, Süper Lig'de kendi hikayesini yazmaya başladı. Elbette bu hikaye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecektir” dedi.

        Bordo mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulunan başkan Ertuğrul Doğan, Avrupa’da birçok kulübün benzer yapılanmalarla büyük başarılar elde ettiğini kaydederek “Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yürüttüğümüz planlama tamamen sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkezine alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı kulübümüzün geleceğini şekillendirecektir” ifadelerini kullandı.

        Doğan, bu anlayışa ulaşmanın kolay olmadığını ifade ederek, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak bugünlere gelindiğini söyledi. Her bir oyuncunun gösterdiği özveriye teşekkür eden Doğan, onların gelişimine ve emeğine duyulan desteğin en güçlü şekilde süreceğini vurguladı.

        ‘TRABZONPOR KARAKTERİNİ YENİDEN BELİRGİN KILACAĞIZ’

        Artık dünyanın her bölgesine açılacaklarını duyuran Doğan, scout ekibinin tüm turnuvalarda genç ve gelecek vadeden yetenekleri en erken aşamada tespit ederek takıma kazandıracağını kaydetti. Sadece dış transferle yetinilmeyeceğini aktaran Doğan, “Kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Trabzon’un ruhunu taşıyan, kulübün değerleriyle yetişmiş gençleri futbol sahnesine çıkaracak bir yapıyla hem sahada hem kulüp kültüründe Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız” diye konuştu.

        ‘BU TAKIM DESTEĞİ SONUNA KADAR HAK EDEN BİR TOPLULUK RUHUYLA SAHADA YER ALIYOR’

        Başkan Doğan, taraftar desteğinin başarının anahtarı olduğuna vurgu yaparak, Trabzonspor camiasının birlik duygusunu sahaya yansıttığında her zaman büyük işler başardığını söyledi.

        Tribünlerin son maçlarda beklenen ölçüde dolmamasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Doğan, bundan sonraki karşılaşmalarda stadyumun tamamen dolacağına inandığını dile getirdi. Taraftarlara mesaj gönderen Doğan, “Bu takım desteği sonuna kadar hak eden bir topluluk ruhuyla sahada yer alıyor. Siz de aynı ruhla tribündeki yerinizi almalısınız. Trabzonspor kendi değerlerine yaslanan, geleceğini akılla ve inançla inşa eden bir camiadır. Bu yolculukta hep birlikte yürüdüğümüzde, başarı kaçınılmaz hale gelecektir” dedi.

