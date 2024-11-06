Ertuğrul Sağlam: Maçı kazanıp zirvedeki yerimizi sağlama almak istiyoruz

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenman ile devam etti.

Antrenman öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Karagümrük bu ligin Süper Lig adaylarından birisiydi. Zor olacağını biliyorduk. Maçı daha erkende koparabilirdik. Defansif anlamda çok iyi mücadele ortaya koyduk, ofansif olarak da o şekilde. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var, Gözümüz o maçta. O maçı kazanıp zirvedeki yerimizi sağlama almak, perçinlemek istiyoruz" dedi.