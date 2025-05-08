Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.