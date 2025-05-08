Erzincan'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü.