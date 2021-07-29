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Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 10 Afganistanlı düzensiz göçmenler ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında A.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

Van'dan Isparta'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4'ü çocuk 10 Afganistanlı yakalandı.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü A.T. ise gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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