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        Erzincan´daki maden faciası; yeni görüntüler ortaya çıktı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:50
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        Erzincan´daki maden faciası; yeni görüntüler ortaya çıktı (5)
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        HAFRİYATKAMYONLARI TOPRAK ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

        Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen, 9 kişinin kaybolduğu toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir araçtan çekilen görüntülerde, büyük bir toz bulutuyla birlikte toprağın yamaçtan aktığı görüldü. Görüntülerde, tesise giden kara yolundaki hafriyat kamyonlarının son anda toprak altında kalmaktan kurtulduğu yer aldı. Toprağın aktığı alanın giderek genişlediği, hafriyat kamyonlarının geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

        DHA-Genel - Türkiye-Erzincan - ERZİNCAN,

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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