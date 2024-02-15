Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün (7) BİLİMİNSANLARI BÖLGEYİ İNCELİYOR Erzincan'da, altın madeninde meydana gelen facia sonrası arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, bakanlıklar tarafından çeşitli üniversitelerden davet edilen bilim insanları da bölgeye geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem ve aynı üniversitede görev yapan Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma Anabilim Dalı Doç. Dr. Sermet Sezigen, bölgede incelemelerde bulundu. 'SADECE SİYANÜR DEĞİL, FARKLI RİSKLER DE VAR' Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Onur Erdem, "Biz buradaki olayı gözlemlemek ve devletimizin ihtiyacı olduğu konularda koordinasyonda ve bilgi düzeyindeki desteği sağlamak için geldik. Konunun biz, sağlık ve çevre boyutundayız. Bilim alanımız anlamında insanların en çok merak ettiği siyanür ile ilgili tartışmaları yerinde görme imkanımız oldu. Araziye gittik, 2 sefer araziye baktık. Siyanür ile ilgili yoğunlaşan tartışmalar elbette ki normaldir. Ancak şu anda sahada gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekse diğer bakanlıkların ölçüm cihazlarının yaptığı ölçümler var. Biz bunları tek tek kontrol ettik. Ölçümler şu anda da sürüyor. Bu ölçümlerin aldığımız verilere baktığımızda siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Tabii ki bu burada kalmayacak. Noktasal ve bölgesel anlamda farklı yerlerde bu ölçümler devam edecek. Buradaki sağlık personeli ve arama- kurtarma ekipleri açısından koruyucu tedbirler gerekiyor. Onları da biraz gözlemledik. Aynı zamanda bu konudaki bilgi gerekliliklerini tamamlamaya çalıştık. Malzeme eksiği şu anda yok. İşin insan ve çevre sağlığı boyutuna bakarsanız, büyük bir olay ve büyük bir kütlenin hareketi var. Sadece siyanür değil, farklı riskler de var. Fakat bu risklerin hem siyanür hem de ağır metaller düzeyinde çevre ve insan sağlığı boyutunda hem toprak hem hava hem de suda birtakım analizlerle izlendiğini gördük. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Bu konudaki önerilerimizi de devletimizdeki yetkililere sunduk. Bizi buraya çağırma nedenleri de budur. Gerekli desteği de vermeye devam edeceğiz. Biraz sabırlı olmak lazım. Şu anda verilere bakılırsa şu anda acil bir risk oluşturmadığıdır. Ama izlemeye devam etmekte fayda var" diye konuştu. 'TEHDİT EDECEK DÜZEYDE BİR SİYANÜR TESPİT EDİLMEDİ' Doç. Dr. Sermet Sezigen ise "Burada şu anda bizim ilk önceliğimiz ilk müdahale edicilerin güvenliğini korumak ve çevredeki halkın sağlığını koruyacak tedbirler almaktır. AFAD'ın bölgede müdahalede görevli personeli ve detektörleri var. Bunun dışında kurumda görev yapan şirket personelinin ölçüm cihazları var. Sonrasında bakanlık düzenli olarak her gün su ve toprak örnekleriyle ölçüm yapıyor. Bir de ilave olarak bu şirketin baştan beri bakanlığa bildirdiği yerleşim yerine yakın bir istasyonu var. O da siyanür açısından ölçüm yapıyor. Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kurduğumuz koordinasyon neticesinde insan sağlığını tehdit edecek düzeyde bir siyanür tespit edilmedi. AFAD'daki arkadaşlarımız da sabit olarak günlük yaptıkları ölçümlerde olağandışı bir değer tespit etmedi. Olası bir siyanür maruziyetinde ise Erzincan'da her türlü tanı tedavi ve tahliye tedbirlerini aldık" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 20:12 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:12 facebook

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