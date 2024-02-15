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        Bakan Işıkhan, Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalanların ailelerini ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:48
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        Bakan Işıkhan, Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalanların ailelerini ziyaret etti
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

        Saha incelemelerinin ardından Çöpler köyüne geçen Işıkhan, toprak altında kalan işçilerden Kenan Öz ve Adnan Keklik'in ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        İşçiler Ramazan Çimen'in İbrahim Çeçen Mahallesi, Şaban Yılmaz ve Fahrettin Keklik'in ise ilçe merkezindeki evlerine giden Işıkhan, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Bakan Işıkhan, toprak kayması yaşanan maden ocağındaki çalışmaları takip etmek üzere bölgeye döndü.

        Ziyaretlerde AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da hazır bulundu.

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        Galeri
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