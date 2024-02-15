Bakan Işıkhan, Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalanların ailelerini ziyaret etti

İşçiler Ramazan Çimen'in İbrahim Çeçen Mahallesi, Şaban Yılmaz ve Fahrettin Keklik'in ise ilçe merkezindeki evlerine giden Işıkhan, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Saha incelemelerinin ardından Çöpler köyüne geçen Işıkhan, toprak altında kalan işçilerden Kenan Öz ve Adnan Keklik'in ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

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