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        Erzincan'daki maden sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim insanlarından açıklama

        Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasında incelemelerde bulunan bilim insanları, siyanür ölçümleriyle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:04
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        Erzincan'daki maden sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim insanlarından açıklama
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        Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasında incelemelerde bulunan bilim insanları, siyanür ölçümleriyle ilgili açıklama yaptı.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, siyanür ile ilgili sorulara cevap aramak için sahada bizzat çalışmalar yaptıklarını ve yapılan tüm ölçümleri tek tek kontrol ettiklerini söyledi.

        Ölçümlerin sürdüğünü ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

        "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda, aslında siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Tabii ki bu burada kalmayacak. Ölçümler noktasal ve bölgesel anlamda farklı yerlerde devam edecek. Buradaki sağlık personeli ve arama kurtarma ekibi açısından koruyucu tedbirler gerekiyor. Onları da biraz gözlemledik. Aynı zamanda bu konudaki bilgi gerekliliklerini tamamlamaya çalıştık.

        Malzeme eksiği şu an yok, onu da gördük. İşin insan ve çevre sağlığı boyutuna bakarsanız çok büyük bir olay. Çok büyük bir kütle hareketi var. Farklı farklı riskler de var. Sadece siyanür değil. Bu risklerin hem siyanür düzeyinde hem de ağır metaller düzeyinde, çevre ve insan sağlığı boyutunda hem toprak hem hava hem suda birtakım analizlerle izlendiğini gördük."

        - "Ölçümleri izlemeye devam edeceğiz"

        Erdem, konuyla ilgili önerilerini devlet yetkililerine sunduklarını belirterek, "Zaten bizi buraya çağırma nedenleri de budur. Gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Şu an çevre sağlığı açısından da insan sağlığı açısından da benim gördüğüm tablo, verilere bakarak şu an çok acil bir risk oluşturmadığı ama tabii izlemeye devam etmekte fayda var buna da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Hava ölçüm değerlerinin iyi durumda olduğunu anlatan Erdem, "Aldığımız veriler, uluslararası limitlerin oldukça altında. Şu anda öyle bir risk görünmüyor. Tabii bu ölçümler devam ediyor. Bir uyarı gelirse, farklı sonuç gelirse bunu değerlendireceğiz." dedi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Sezigen ise "İnsan sağlığını tehdit edecek bir siyanür miktarı ölçülmedi." dedi.

        Sahada çalışan personelin olası siyanüre maruz kalmamaları için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Sezigen, şunları kaydetti:

        "İl Sağlık Müdürlüğümüz olası bir maruziyet olursa diye, Erzincan'daki referans KBRN hastanesine kadar her türlü tedavi ve tahliye tedbirlerini aldı. Bununla birlikte olası bir siyanür maruziyeti olursa da tıbbi olarak buna müdahale etmek için gerekli ekipmanlar ve personel burada mevcut.

        Burada pek çok farklı disiplinden bilim insanı bir arada çalışıyor. Yaşam bilim ve sağlık bilimleri olmak üzere. Bu noktada amacımız, bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. Şu an risk oluşturacak seviyede siyanür yok."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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