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        Bakan Bayraktar: İliç'te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, akşam saatlerinde 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:15
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        Bakan Bayraktar: İliç'te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, akşam saatlerinde 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

        Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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