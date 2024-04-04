Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi Erzincan'da defnedildi

Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'ndeki cemevine getirilen Çayır'ın cenazesi, burada yapılan duaların ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren ve burada barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi, Pendik'te Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından memleketi Erzincan'a getirildi.

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