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        Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi Erzincan'da defnedildi

        İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:28 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:28
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        Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi Erzincan'da defnedildi
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        İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi, memleketi Erzincan’da toprağa verildi.

        Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren ve burada barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi, Pendik'te Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından memleketi Erzincan'a getirildi.

        Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'ndeki cemevine getirilen Çayır'ın cenazesi, burada yapılan duaların ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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