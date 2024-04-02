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        Erzincan'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:48
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        Erzincan'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan’da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdikleri operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonda, 44 sayfa noter alım satım evrakları ve kimlik fotokopisi, 12 senet karnesi ibareli kullanılmamış boş senet koçanı, senet defteri ibareli kullanılmamış boş defter, elle yazılmış alacak verecek kağıdı, 6 dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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