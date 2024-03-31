Belediye başkan adayları oylarını kullandı

Erzurum ve Erzincan'da belediye başkan adayları 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı ve AK Parti'den belediye başkan adayı Mahmut Uçar, oyunu doğduğu köy olan Soğukçermik İlkokulu’nda eşi ve kızıyla kullandı.

Erzincan Belediye Başkanı ve MHP'den belediye başkan adayı Bekir Aksun ise kent merkezindeki Bahçelievler İlkokulu'nda eşi Ürküş Aksun ile 1040 numaralı sandıkta oy verdi.

Ayrıca eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ Erzurum'daki Tevfik İleri Anadolu Lisesi’nde 1157 numaralı sandıkta, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.