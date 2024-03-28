Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine K.E. ve M.D'nin kullanmış oldukları araç ve ikametinde yaptıkları aramada 285 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.D, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.