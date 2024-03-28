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        Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına iki zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:10
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        Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
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        Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına iki zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphe üzerine K.E. ve M.D'nin kullanmış oldukları araç ve ikametinde yaptıkları aramada 285 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılardan M.D, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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