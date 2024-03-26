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        Binali Yıldırım, Erzincan'da hemşehrileriyle iftarda bir araya geldi:

        Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, hemşehrileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:03
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        Binali Yıldırım, Erzincan'da hemşehrileriyle iftarda bir araya geldi:
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        Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, hemşehrileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Hava yoluyla Erzincan'a gelen Yıldırım, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda bir grup partili ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Kavakyolu Altınpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, milletin refahı için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

        Yıldırım, iftar sofrasında kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi daha da ileriye taşımak için bir araya geldiklerini belirterek “Erzincan'ımız için ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. Bunun en yakın şahidi, sizsiniz. Bu geçen yirmi yılın içerisinde bakan olarak, başbakan olarak, milletvekili olarak Meclis Başkanı olarak her zaman milletimin en iyisine layık olduğunu düşünerek gece gündüz çalıştık, çabaladık ve ülkemizi muasır medeniyetler üzerine de çıkardık. Yollarıyla, havaalanlarıyla, hızlı treniyle, iletişim yollarıyla ve her şeyden önemlisi insanlarımızın gönlüne yol yaparak, onların geleceğine eserler kazandırarak bugünlere geldik.”

        Var güçleriyle terörle mücadele ettiklerini ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “15 Temmuz FETÖ terör örgütünün kalkışmasında sizin evladınız başbakandı. O gün millet meydanlara indi. Alçaklara geçit vermedi. Bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, istiklalimizi FETÖ’cü alçaklara teslim etmedik. Orada da yanımızda siz vardınız, bugün de yanımızda siz varsınız.

        Dört gün sonra seçime gidiyoruz değerli kardeşlerim. Pazar günü sandık yine önümüze gelecek bir karar vereceğiz. Bundan bir yıl önce mayıs ayında Erzincan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy vererek tekrar seçilmesini sağladınız. Onun için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi de değerli hemşerilerimiz, yapacağımız Erzincan'ımızın gelecek beş yılında ilçelerimizin gelecek beş yılında yerel yöneticilerimizi seçiyoruz. Belediye başkanlarımızı meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçiyoruz. Yani beş dakikada vereceğimiz bir kararla gelecek beş yılın kararını vermiş olacağız.”

        Yıldırım, bazı illerdeki adayların Cumhur İttifakı adayı olarak belirlendiğini hatırlatarak “Erzincan da bunlardan biri. Partimizin değerlendirdiği, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde karar mekanizmalarında aldığımız karar aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisinde de mutabık kalınan karar bu dönemde Cumhur İttifakı olarak Belediye Başkanı’mız Bekir Aksu'nun tekrar aday olması ve AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün gücümüzle Bekir Aksu başkanın arkasında olacağımızı ilan ettik.” diye konuştu

        AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise konuşmasında belediye seçimlerine Cumhur İttifakı adayı Bekir Aksun ile birlikte seçimlere girdiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

        “31 Mart seçimlerinde birbirimize destek vererek Cumhur İttifakı adayımızı tekrar Erzincan’a belediye başkanı adayı olarak seçeceğiz. Hem (eski) Başbakan'ımıza hem Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz inşallah. Onun için bu birlik ve beraberlik daim olsun diyorum.”

        Cumhur İttifakı Adayı Erzincan Belediye Başkanı Adayı Bekir Aksun ise Erzincan’ın kardeşliğin ve huzurun şehri olduğunu vurgulayarak “Erzincan Türkiye’de ender şehirler arasında bulunan nezaket ve hoşgörünün bir arada bulunduğu bir şehir. Onun için bu şehrin belediye başkanı olarak sizlere hitap ederken ebetteki farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı

        İftar programına AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti ve MHP Erzincan il başkanları, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programın ardından Cami Kebir'de vatandaşlarla teravih namazı kılan Yıldırım, buradan Kızılay meydanında bulunan cumhur ittifak adayı Bekir Aksun'un seçim ofisi önünde toplanan kalabalık gruba seslenerek 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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