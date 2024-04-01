Erzican'da MHP'li Aksun başkan seçildi; MHP 6, AK Parti ve BBP 1'er ilçede kazandı
ERZİNCAN'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı MHP'li Bekir Aksun oldu.
ERZİNCAN’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı MHP'li Bekir Aksun oldu. İlçelerin 6'sında MHP, 1’inde BBP 1’inde de AK Parti seçimi kazandı.
Erzincan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yaklaşık yüzde 40,4'ünü alan MHP'nin adayı Bekir Aksun belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 6'sını MHP, 1’ini BBP ve 1’ini de AK Parti’li adaylar kazandı. Çayırlı ilçesinde MHP'li Oktay Efe, Tercan ilçesinde MHP'li Mehmet Yılmaz, Kemah ilçesinde MHP'li Cevdet Bayram, İliç ilçesinde MHP'li Mehmet Elçi, Üzümlü ilçesinde MHP'li Lütfü Yakut, Otlukbeli ilçesinde MHP'li Yusuf Tektaş, Refahiye ilçesinde BBP'li Fatih Kök ve Kemaliye ilçesinde AK Parti’li Erdem Atmaca seçimin galibi oldu.
BEKİR AKSUN KİMDİR
1967 yılında Erzincan'da doğan Bekir Aksun, ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan Üzümlü ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu’nu 1987 yılında tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. MHP’de Erzincan Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Basın Danışmanlığı, Erzincan İl Genel Meclis Üyeliği, Erzincan İl Başkan Vekilliği, Erzincan İl Başkanlığı, MHP Üst Kurul Delegeliği yaptı. 2018’de MHP’den Erzincan milletvekili adayı olan ve mevcut olarak MHP Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aksun evli ve 3 çocuk babasıdır.
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