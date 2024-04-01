Erzican'da MHP'li Aksun başkan seçildi; MHP 6, AK Parti ve BBP 1'er ilçede kazandı

ERZİNCAN’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı MHP'li Bekir Aksun oldu. İlçelerin 6'sında MHP, 1’inde BBP 1’inde de AK Parti seçimi kazandı.

Erzincan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yaklaşık yüzde 40,4'ünü alan MHP'nin adayı Bekir Aksun belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise 6'sını MHP, 1’ini BBP ve 1’ini de AK Parti’li adaylar kazandı. Çayırlı ilçesinde MHP'li Oktay Efe, Tercan ilçesinde MHP'li Mehmet Yılmaz, Kemah ilçesinde MHP'li Cevdet Bayram, İliç ilçesinde MHP'li Mehmet Elçi, Üzümlü ilçesinde MHP'li Lütfü Yakut, Otlukbeli ilçesinde MHP'li Yusuf Tektaş, Refahiye ilçesinde BBP'li Fatih Kök ve Kemaliye ilçesinde AK Parti’li Erdem Atmaca seçimin galibi oldu.