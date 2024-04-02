Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Yapılan operasyonda kent merkezinde S.T, A.C, E.Ş, R.P ile İ.Ç. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Kullanılan kazma ve küreklere el koyan ekipler ayrıca şüphelilerin yanlarında, üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu mermer parçası buldu.

        Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yapıldı
        Erzincan'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yapıldı
        Erzincan'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        İstanbul'dan köyüne dönüp ailesinin 37 küçükbaş hayvanını 1100'e çıkardı
        İstanbul'dan köyüne dönüp ailesinin 37 küçükbaş hayvanını 1100'e çıkardı
        Erzican'da MHP'li Aksun başkan seçildi; MHP 6, AK Parti ve BBP 1'er ilçede...
        Erzican'da MHP'li Aksun başkan seçildi; MHP 6, AK Parti ve BBP 1'er ilçede...
        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, seçim sonucunu değerlendirdi:
        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, seçim sonucunu değerlendirdi:
        Belediye başkan adayları oylarını kullandı
        Belediye başkan adayları oylarını kullandı