Erzincan'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri yapıldı

Erzincan'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, otizmli ve down sendromlu çocuklar Saat Kulesi'nde toplandı.

Ordu Caddesi üzerinden Kızılay Meydanı'na kadar ellerindeki pankartlarla yürüyüş yapılmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında eğitim alan özel öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı, şarkılar söylendi.

Vali Yardımcısı Ömer Özbay, burada yaptığı konuşmada, dünyada olduğu gibi ülkemizde de otizmli çocukların sayısının arttığına işaret ederek, "Her 100 çocuktan 3 tanesi otizmli doğmakta. Bu doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bizler de otizmin farkında olmak, farkındalığı arttırmak adına bugün burada buluştuk." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de otizmli bireylerin haklarına saygı gösterip, onları destekleyerek ve eğitimlerini güçlendirerek daha kapsayıcı bir dünya inşa etmek için hep birlikte çalışmaya davet etti.