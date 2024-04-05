Bakan Bayraktar: İliç'te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

KİMLİĞİBELLİ OLDU

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden cansız bedenine ulaşılan kişinin Uğur Yıldız (32) olduğu öğrenildi.

​Erzincan'ın İliç bölgesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen maden sahasında bulunan liç toprak yığınında meydana gelen toprak kaymasında, 9 işçi tonlarca ağırlıktaki toprağın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Facianın ardından geçen yaklaşık 2 aylık süreden sonra kamyon şoförü olarak görev yapan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

CHP'Lİ SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, madende bulunan işçinin cansız bedenine ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, "Uğur Yıldız canımıza ulaştık. 8 canımız maden faciası ile ilgili toprak altında. Bu facia büyük facia. Günler sonra Uğur Yıldız canımıza ulaşmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Annesinin ve babasının ellerinden öpüyorum. Toprak altındaki 8 tane canımızı takip etmeye devam ediyoruz" dedi.