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        Erzincan'da köprü ayağında mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

        Erzincan'da Karasu Nehri üzerindeki köprünün ayağında mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:33
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        Erzincan'da köprü ayağında mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
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        Erzincan'da Karasu Nehri üzerindeki köprünün ayağında mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Karasu Nehri köprüsü ayağında bulunan taşlık alanda bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla nehrin sığ alanından geçerek mahsur kalan köpeğe ulaştı.

        Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardığı sahipsiz köpeğe su ve yiyecek verdi.

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