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        Erzincan, şehidini dualarla karşıladı

        TÜRKSilahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün (23) cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:00
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        Erzincan, şehidini dualarla karşıladı
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        TÜRKSilahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün (23) cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün yapılan saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, şehit oldu. Şırnak'taki törenin ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyü nüfusuna kayıtlı Zöhre-Yaşar Gündüz'ün oğlu Emrah Gündüz'ün cenazesi, uçakla Erzincan'a getirildi. Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Gündüz için, İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Yaşar Gündüz'e sarılarak teselli etti.

        Şehit Gündüz, ikindi namazında, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Şahaloğlu köy camisinde düzenlenecek askeri törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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