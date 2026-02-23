Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da sağlık ekipleri kışın kırsaldaki hastalara paletli ambulanslarla ulaşıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen 112 Acil Sağlık ekipleri, ulaşımın güçlükle sağlandığı kırsal mahallelerdeki hastalara paletli ambulanslarla ulaşarak sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

        Giriş: 23.02.2026 - 11:16
        Kentte ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü özellikle Refahiye başta olmak üzere kırsal ilçelerde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlarla ekipler hızla harekete geçiyor.

        Kar ve tipi nedeniyle standart ambulansların ilerleyemediği bölgelerde paletli ambulanslar devreye alınarak hastalara ulaşılıyor. Sağlık personeli, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli çalışarak kapalı köy yollarının da açılmasını sağlıyor.

        Diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da gerektiğinde alınarak tedavilerinin ardından tekrar güvenli şekilde evlerine bırakılıyor.

        Zorlu hava koşullarına rağmen fedakarca görev yapan ekipler, zamanla yarışarak hastalara hayati müdahaleler yapıyor.

        - "Sağlık ekipleri yeri geldiğinde canlarını ortaya koyuyor"

        İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine, 15'i ilçelerde, 9'u kent merkezinde olmak üzere 24 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda, 400'ün üzerinde personel ve 46 ambulansla acil sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

        Ulaşım noktasında sıkıntı yaşanma ihtimali olan köylere Sağlık Bakanlığınca tahsis edilmiş 5 paletli ambulansla hizmet verdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

        "2025 yılına baktığımızda, acil sağlık hizmetleri anlamında toplamda 43 bin 528 müdahalede bulunmuşuz. Gerçekten kış koşullarının ağır seyrettiği bir memlekette yaşıyoruz. Bu anlamda baktığımızda merkezde gerekli müdahaleler yapılıyor. Köylerde de köy yollarının açılması için gerekli müdahaleler, valiliğimizin uhdesinde sürekli koordinasyon merkezinde toplanmak suretiyle vaktinde ve zamanında mutlaka yapılıyor. Yağmur, çamur demeden bizim personelimiz vefakar ve cefakar bir şekilde bu sağlık hizmetini sunuyorlar. Yeri geldiğinde canlarını ortaya koymak suretiyle, yeri geldiğinde ailelerini ihmal etmek suretiyle, yeri geldiğinde uykusuz, canhıraş bir şekilde acil sağlık hizmetini veriyorlar."

        - "Özverili çalışmayla zorlukları aşıyoruz"

        Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İrem Rüzgar ise ilçenin Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerine yakın olması sebebiyle trafik kazası vakalarının yoğun olduğunu anlattı.

        İlçede 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan çok sayıda hasta bulunduğunu belirten Rüzgar, "6 ay kar altında olan bir ilçede yaşıyoruz. 2 aktif ambulansımız, bir de paletli ambulansımız mevcut. Ulaşılamayan yerlere paletli ambulansımızla ulaşım sağlıyoruz. Genelde burada karşılaştığımız zorluklar kardan dolayı ulaşım zorlukları oluyor ama paletli ambulansımızla, arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu zorlukları aşıyoruz." dedi.

        Paramedik Petek Koç da Karayolları ekipleri ile sürekli irtibat halinde hareket ettiklerine dikkati çekerek, "Tüm birimler dayanışma halinde vakalarımıza ulaşıyoruz. Mesleğimiz ne kadar zor olsa da hastalarımıza şifa dağıtmak, hastalarımızı iyileştirmek bizi çok mutlu ediyor. Bu durum bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor." diye konuştu.

