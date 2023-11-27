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        GÜNCELLEME - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Emrah Gündüz, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün naaşı, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:52
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        GÜNCELLEME - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Emrah Gündüz, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün naaşı, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

        Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.

        Tören mangasınca uçaktan alınan Gündüz'ün naaşı, cenaze aracına konuldu.

        Havalimanında düzenlenen programda, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.

        Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyündeki babaevine getirildi, helallik alındı.

        İl Müftüsü Gül'ün, köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz ve akrabaları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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