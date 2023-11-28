Erzincan merkezli kimlik dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Erzincan merkezli İzmir ve Adana'da "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent genelinde yardım vaadiyle birçok vatandaşın yeni tip "çipli" kimlik kartlarını alıp kopyalayarak uluslararası bankacılık hesabı açan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin kent merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda, T.A. (45), B.B.Ç. (22), S.B.B.(20), İ.Ç.F. (19) ve A.P'yi (63) gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren KOM şubesi ekipleri, devam eden çalışmalar kapsamında İzmir ve Adana'da E.K.(37), S.Ö.(22), H.M.(48) ve M.K'yı (36) da gözaltına aldı.

Operasyonda, ekiplerin şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda, 25 cep telefonu, 1 harici bellek, 1 çakar tabir edilen araç sireni, slip ve fiş, çok sayıda fatura, çeşitli marketlere ait hediye kartı, GSM operatörlerine ait hat, kimlik kartları ve fotokopileri, isim listelerinin ve kimlik bilgilerinin olduğu kayıtlı doküman ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A, B.B.Ç. ve H.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.