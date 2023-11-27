Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Emrah Gündüz'ün naaşı Erzincan'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün naaşı memleketi Erzincan'a getirildi.

Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.

Tören mangasınca uçaktan alınan Gündüz'ün naaşı, cenaze aracına konuldu.

Havalimanında düzenlenen programda, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı vaktinde toprağa verilmek üzere Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyüne uğurlandı.

Karşılama programına, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz, nişanlısı Zeynep Yeter ve akrabaları katıldı.

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