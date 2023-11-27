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        Erzincan'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

        Erzincan'da seyahat ettiği otobüste bir miktar uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:23
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        Erzincan'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
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        Erzincan'da seyahat ettiği otobüste bir miktar uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

        Durdurulan bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, 506,07 gram afyon sakızı buldu.

        Yapılan araştırmada uyuşturucunun araçta seyahat eden İran uyruklu M.H'ye ait olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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