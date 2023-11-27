Erzincan'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı Erzincan'da seyahat ettiği otobüste bir miktar uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

Erzincan'da seyahat ettiği otobüste bir miktar uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpekle arama yapan ekipler, 506,07 gram afyon sakızı buldu.

Yapılan araştırmada uyuşturucunun araçta seyahat eden İran uyruklu M.H'ye ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.